La BnF se met au vert avec une bibliothèque consacrée à l'agronomie tropicale

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0) (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)







Un partenariat autour du numérique

Une bibliothèque numérique spécialisée en agronomie tropicale

Le dispositif de coopération numérique « Gallica marque blanche » offre la possibilité à des établissements de numériser une partie de leurs collections. Les entreprises ne disposant pas de plateforme de numérisation ou qui souhaiteraient renouveler leur site actuel sont privilégiées.La concrétisation de chaque partenariat découle sur la réalisation d’une bibliothèque numérique construite sur la base de l’infrastructure Gallica, mais personnalisée et paramétrée aux couleurs du partenaire. En parallèle, la BnF (Bibliothèque nationale de France) améliore le service rendu sur Gallica en enrichissant le fonds documentaire.Six bibliothèques numériques ont déjà été réalisées grâce au dispositif « Gallica marque blanche » et sont accessibles en ligne : Numistral, la Grande Collecte, Rotomagus, la Bibliothèque francophone numérique, la Bibliothèque diplomatique numérique et la Bibliothèque numérique internationale « France et Angleterre : manuscrits médiévaux entre 700 et 1200 ».À présent, une septième bibliothèque s'apprête à être intégrée à la marque blanche, puisque le Cirad, l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes, inaugurera sa bibliothèque numérique NumBA. Elle sera spécialisée en agronomie tropicale et sera officialisée le 4 avril 2019 au Jardin d'agronomie tropicale de Paris à Nogent-sur-Marne.L'inauguration se déroulera en présence d'Arnaud Beaufort, directeur général adjoint et directeur des services et des réseaux de la BnF et de Michel Eddi, président directeur général du Cirad.Selon le site de la BnF, trois autres bibliothèques des collectivités territoriales devraient être numérisées sur le site Gallica : celle de Toulouse, de Pau et du Havre. Ces dernières sont labellisées « Bibliothèques numériques de référence » par le ministère de la Culture.Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la BnF