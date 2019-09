La British Library met à disposition de tous des manuscrits sacrés numérisés

Détail d'une aquarelle présentant Vishnou et ses 10 avatars, vers 1800 (via British Library

< >

La vie de Bouddha, 1808 Livre d'heures d'Anne Boleyn The Barcelona Haggadah, XIVe siècle

Intitulée « Discovering Sacred Texts », pour Découvrir les textes sacrés, la nouvelle collection de la British Library s'adresse à la fois aux chercheurs, aux passionnés et à ceux qui ont la foi, pour parcourir les racines des différentes croyances et peut-être mieux les comprendre.La Bibliothèque nationale britannique propose des documents relatifs aux six religions les plus pratiquées du pays, à savoir le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme et le sikhisme. Mais elle ne s'est pour autant pas limitée à celles-ci, puisque des manuscrits numérisés portent sur le jaïnisme, religion répandue en Inde, ou le zoroastrisme, une des plus anciennes religions du monde.L'établissement patrimonial a demandé à des spécialistes et autres théologiens de rédiger des articles évoquant tel ou tel texte ou image, afin d'offrir un éclairage et des interprétations pour mieux aborder les documents, en s'efforçant encore une fois de traiter sur un pied d'égalité l'ensemble des croyances et religions. Quelques vidéos viennent aussi renforcer la valeur documentaire de l'ensemble.Parmi les 284 documents présentés dans cette collection, notons la présence des textes bouddhistes gandhariens, présentés en rouleaux, rédigés vers le Ier siècle après J.-C., ou encore celle de l'Évangile d'Egerton, retrouvés en Égypte et datant du IIe siècle après J.-C. Plusieurs Corans, datés du Xe siècle comme du XVIIe siècle, sont également consultables dans la collection.La collection a été constituée et numérisée avec l'aide financière de David Dangoor, homme d'affaires britannique et philanthrope.L'ensemble de la collection se retrouve à cette adresse