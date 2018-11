La cartographie, cet art si subtil où se dessinent les lignes d'influence

La cartographie est peut-être aussi vieille que le monde, mais cela ne signifie pas que ni l'un ni l'autre n'ont changé : une archive de quelque 800 cartes numérisées par la bibliothèque de l'université Cornell, dans l'État de New York, permet de s'en convaincre. On y retrouvera des représentations du monde dont les dimensions, couleurs et formes varient selon l'auteur et ses intentions — bonnes ou mauvaises.

Ce type de cartes sont désignées par une expression, la « cartographie persuasive » ou « cartographie démonstrative » : l'auteur tente alors, par la représentation du monde, d'influencer les opinions de celui qui lit la carte. Si cette première définition semble plutôt négative, la cartographie persuasive n'est pas forcément un seul outil de la propagande.

Ainsi, une représentation peut mobiliser des artifices visuels ou allégoriques pour attirer l'attention sur un fait peu connu, ou que des cartes « traditionnelles » ne mettent pas suffisamment en avant. Pour convaincre les plus sceptiques, rappelons qu'« aucune carte ne fournit une vision entièrement objective de la réalité. Même le meilleur cartographe doit décider quel point de vue utiliser, quels éléments inclure et exclure, quelles couleurs, quelles nuances, quel texte, quelles images — qui façonnent le message communiqué par le produit fini », comme l'indique l'université.

Si l'établissement a choisi de mettre en avant les cartes dans une archive, c'est que ces représentations sont souvent considérées comme plus fiables que d'autres. La carte porte en elle la rigueur scientifique, la mesure précise et l'itinéraire le plus clair : inutile de dire que cette croyance générale est ici démentie.

Qu'il s'agisse du droit de vote des femmes, des politiques de santé publique, de la couverture d'un territoire en chemins de fer ou encore d'économie, les cartes numérisées par l'université proposent une grande variété de représentations. Bien entendu, les situations de conflits, militaires ou politiques, sont particulièrement susceptibles de mettre en œuvre des méthodes de « cartographie persuasive ».

Une authentique carte de l'enfer se glisse même au sein de la collection... La collection complète est à cette adresse.



