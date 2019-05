La CGT cheminots partage ses archives et sa bibliothèque numérique

Crédit : PASCAL.VAN

CC BY-ND 2.0

Tout est en accès libre et gratuit, permettant ainsi de se plonger au plus près de l’histoire sociale et syndicale française du vingtième siècle. L’IHS a été créé en 1997 par les fédération CGT des cheminots avec pour objectifs de « sauvegarder les traces de l’action syndicale sous toutes ses formes, les mettre à disposition des militants comme outils de travail et sources de réflexion, et contribuer à faire progresser la recherche en matière d’histoire sociale ». La bibliothèque numérique est issue d’un partenariat passé en 2017 avec la Bnf, sachant que la numérisation avait débuté dix ans plus tôt.Pour le moment, le fonds est surtout constitué de journaux syndicaux , avec 3500 journaux numérisés. Des photographies et des objets viennent compléter l’ensemble. Il a toutefois vocation à s’enrichir au fil du temps, mais il s’agit d’ores et déjà d’une excellente base de données pour qui s’intéresse à l’histoire des luttes sociales par ceux qui les ont menées.