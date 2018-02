La Chine poursuit son combat contre le piratage

En janvier, l'agence parlait déjà de presque trois millions de publications pirates confisquées suite à la mise en place d’un plan de répression anti-piratage des droits d'auteur en ligne.

Ces sanctions de masse font suite aux 23.000 enquêtes lancées par l’administration nationale des droits d’auteur à travers le pays. Ces sites ainsi que plus de six millions de liens vers les publications piratées ont pu être traqués et supprimés. Ces publications touchent des sujets très divers allant de la littérature aux logiciels en passant par la musique, la vidéo, les jeux et les dessins animés diffusés sur Internet.

Les applications, le stockage dans le cloud ainsi que les plates-formes d’ecommerce sont eux aussi concernés par la répression menée conjointement depuis près de 13 ans par l’Administration nationale des droits d’auteur, l’Administration chinoise du Cyberespace, le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information ainsi que du Ministère de la Sécurité publique.