La Chronique de Nuremberg, un des plus beaux incunables du monde

La bibliothèque des collections spéciales de l’Université de l’État de Louisiane vient d’annoncer sa nouvelle acquisition. Il s’agit d’une rare copie de La Chronique de Nuremberg de Hartmann Schedel, imprimée en 1493 en Allemagne, dans la ville qui donne le nom à l’ouvrage. Cet incunable représente l’un des premiers travaux d’impression les plus densément illustrés et techniquement avancés.

La Chronique de Nuremberg (Liber chronicarum en latin) a été mise en vente le 7 décembre 2019, lors d’une enchère proposée par la maison Swann à New York qui portait plus généralement sur les cartes, les atlas et autres livres d’histoire naturelle. L’incunable était estimé entre 40.000 $ et 60.000 $.« Après un long moment à nous ronger les ongles, nous avons finalement appris que notre offre était la plus haute ! Nous avons immédiatement commencé à faire de la place pour accueillir ce nouvel ouvrage » affirme fièrement la bibliothèque des collections spéciales de l’université.D’après le site de la maison d’enchères, l’ouvrage serait parti pour 50.000 $ , soit plus de 45.000 €. L’acquisition a été rendue possible grâce au soutien de la fondation BH Breslauer, mais aussi à d’autres dons généreux de la part de proches de l’institution. Dans son communiqué , la bibliothèque s’est montrée très enthousiaste face à sa nouvelle acquisition, affirmant qu’ajouter une copie de « la grande et impressionnante Chronique de Nuremberg » à ses collections de livres rares représentait une « magnifique victoire ».L’ouvrage propose une histoire du monde illustré de la genèse biblique à l’année de sa conception. La Chronique est ainsi divisée en huit âges reprenant les grands épisodes du livre religieux comme le déluge, la naissance d’Abraham, la naissance de Jésus-Christ ainsi que l’avènement de l’Antéchrist pour ne citer qu’eux.Écrit en latin par l’humaniste et grand collectionneur Hartmann Schedel, il a ensuite été imprimé par Anton Koberger en 1493 à Nuremberg. La version originale a été tirée à 1500 exemplaires, souligne l’institution. Une édition allemande, traduite par Georg Alt, a également été publiée par ses soins, preuve d’un désir de diffuser les connaissances dans la langue vernaculaire. À ce jour, environ 400 exemplaires en latin et 300 en allemand auraient survécu, ce qui en fait l’incunable le mieux conservé.