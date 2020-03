La classe à la maison : Ressources, vidéos, tutoriels et jeux en ligne

FeeLoona CC 0

Classées par niveaux, disciplines et thématiques en lien avec les programmes, ces multiples ressources, applications, vidéos, tutoriels, jeux ont été sélectionnés par les équipes de Canopé pour leur aspect pratique et leur simplicité d’utilisation.S’appuyant sur le succès des ressources telles que les Fondamentaux et ses plus de 300 000 connexions/jour ou les plus de 1,5 M de pages quotidiennement ouvertes sur QuiZinière.com pour créer des activités numériques interactives, CanoTech répond aux défis de la continuité pédagogique et s’enrichit quotidiennement.Conçu dès l’origine pour apporter, au-delà des ressources, des éléments de méthodologie pour travailler à distance, des conseils et supports pour faire classe à la maison, CanoTech évoluera dès le début de semaine prochaine dans une perspective de médiation, véritable plus-value des ateliers Canopé.L’étape 2 de cette stratégie, en cours de déploiement, prévoit la mise à disposition de productions d’accompagnement et de formations sous forme de capsules, tutos, podcasts et webinaires.Des podcasts « tranches de vie de profs » en situation de confinement : interviews, témoignages de professeurs de la maternelle au lycée (général, technologique, professionnel), de directeurs d’école et de chefs d’établissements, etc., en passant par des tutoriels pour accompagner les parents et les professeurs d’élèves à besoins éducatifs particuliers jusqu’aux webinaires « 30 min pour transmettre vos documents sans ENT » ou « 30 min pour utiliser… l’appli Pages de l’ENT Neo/One (1er degré) ».Ce sont ainsi l’ensemble des savoir-faire accumulés par le réseau qui seront mis au service de la communauté éducative.Engagé de longue date dans l’innovation et la créativité en faveur des enseignants, Réseau Canopé fait de CanoTech son outil au service de la continuité pédagogique. Précurseur avec ses « ateliers Canopé », il continue à penser et créer des formes scolaires différentes au service de la communauté éducative.