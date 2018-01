La correspondance de Marcel Proust bientôt en ligne

Une collaboration franco-américaine donnera bientôt lieu à la mise en ligne de toute la correspondance de l'écrivain Marcel Proust. Plus de 6000 courriers signés par l'auteur sont passés sous les scanners, et feront la joie des chercheurs et des curieux qui pourront les découvrir sur une plateforme : cette dernière enrichira les textes avec un traitement numérique qui facilitera la recherche et la découverte.

Marcel Proust par Otto Wegener, vers 1895







L’université américaine de l’Illinois à Urbana-Champaign, l’Institut des textes et manuscrits modernes (Paris) et le laboratoire Litt & Arts (Grenoble) se sont associés pour former le consortium « Proust 21 » et traiter les quelque 6000 lettres de Marcel Proust en leur possession. Sans vouloir les décourager, leur travail sera loin d'être fini : le journal du CNRS rappelle qu'environ 20.000 documents constitueraient sa correspondance, entre les télégrammes, les dédicaces et les courts messages.

Le projet « Corr-Proust », porté par « Proust 21 », se livrera en partie le 11 novembre 1918, à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et la mise en ligne d'un corpus de 200 lettres de Proust remontant à cette période. Ce n'est toutefois qu'une première étape, promet le consortium, qui entend révolutionner la recherche sur Proust.

« Nous avons attendu que les outils s’améliorent, afin de créer des données enrichies, avec différents types de balisage, permettant plusieurs angles de recherche possibles », explique ainsi Françoise Leriche, professeure à l'Université Grenoble Alpes et responsable scientifique du projet. À l'aide des nouvelles technologies, il sera possible de présenter les différentes étapes textuelles de la correspondance de Proust, avec les corrections et ajouts, mais aussi de respecter la disposition des mots et des phrases sur la feuille d'origine, y compris lorsque des mots sont écrits en oblique, par exemple. Et, pour un fichier informatique, cela est plus complexe qu'il n'y paraît...

Le balisage des documents et l'ajout de métadonnées permettront aux chercheurs de sélectionner différentes entrées vers les lettres, comme le lieu d'écriture, l'époque, mais aussi de trouver toutes les citations littéraires faites par Proust, ou encore les mentions d'institutions et d'établissements.

La numérisation de la correspondance de Proust a d'ores et déjà permis aux chercheurs de découvrir un Proust très éloigné du narrateur de La Recherche, bien plus actif et dans le monde que ce dernier, mais aussi d'observer que Marcel Proust considérait sur un pied d'égalité les discours des domestiques et des bourgeois...