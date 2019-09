La crise climatique s'invite au sein du rayon littérature jeunesse

(photo d'illustration, Oregon State University, CC BY SA 2.0) (photo d'illustration, Oregon State University, CC BY SA 2.0)



“L’effet Greta Thunberg”

D’après les données de Nielsen Book Research , le nombre d’ouvrages pour enfants consacrés à l’environnement et à la crise climatique a plus que doublé au cours des 12 derniers mois sur le territoire britannique. Qu’ils s’agissent de jolis ouvrages d’illustrations ou de courts romans apocalyptiques sur les catastrophes climatiques, en passant par des guides pratiques, les thèmes environnementaux ont trouvé une place de choix dans la littérature jeunesse.« Je veux non seulement éduquer, mais aussi inspirer une nouvelle vague de guerriers écologiques. Les enfants sont l’avenir » affirme James Sellick, auteur de There’s a Rang-Tan in my Bedroom, publié en août dernier chez Hachette UK. En collaboration avec l’illustratrice Frann Preston-Gannon, ce livre est une adaptation d’un court animé réalisé par Greenpeace qui explore les effets dévastateurs de la production d’huile de palme et de la déforestation sur un orang-outan.L’ouvrage suggère également des actions que les enfants peuvent entreprendre, telles que la rédaction de lettres aux entreprises qui utilisent l’huile de palme. « Espérons que s’ils ont été sensibilisés aux problèmes environnementaux dès leur plus jeune âge, ils continueront la bataille et la mèneront plus loin que nous ne le faisons actuellement », a-t-il ajouté.Le plastique s’impose aussi comme un thème important pour les maisons d’éditions britanniques. Après A Planet Full of Plastic de Neal Layton publié en mai dernier, Hachette Children UK prévoit la sortie de The Tale of a Toothbrush : A Story of Plastic in Our Oceans écrit par M. G. Leonard et illustré par Daniel Rieley. Cet ouvrage d’illustration suit le parcours d’une brosse à dents en plastique.Et si l’offre de ces ouvrages jeunesses augmente, c’est parallèlement à la demande, elle aussi en croissance. D’après les chiffres publiés dans Global Citizen , la vente des livres jeunesses sur l’environnement a augmenté de 50 % cette année. Une tendance qui s’explique notamment grâce à « l’effet Greta Thunberg », jeune militante suédoise pour la lutte contre le réchauffement climatique.« Il y a véritablement eu un effet Greta Thunberg », affirme Rachel Kellehar, éditrice chez Nosy Crow. « Elle a renforcé l’appétit des jeunes à s’intéresser au changement climatique, ce qui a également stimulé notre appétit en tant qu’éditeurs. »Âgée de 16 ans, Greta Thunberg est rapidement devenue la porte-parole du mouvement d’action pour le climat. En 2018, elle initie une grève de l’école pour attirer l’attention des autorités sur l’urgente nécessité d’agir face au changement climatique. Depuis, elle a participé à la Conférence de Katowice de 2018 sur les changements climatiques et est aujourd’hui proposée pour le Prix Nobel de la Paix.Cette jeune adolescente fera la couverture de Earth Heroes, un livre d’illustration de la journaliste Lily Dyu qui met en avant 20 militants écologistes importants. Il sera publié chez Nosy Crow le 3 octobre prochain.