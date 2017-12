La déesse aura de quoi chanter : 2018, année de l'antique cité de Troie

2018 sera « L’Année de Troie », en référence au 20e anniversaire de l’inscription du site archéologique de Troie sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est en tout cas ce qu’annonce le service de la culture et de l’information, attaché à l’Ambassade de Turquie à Paris. La ville de Çanakkale a ainsi prévu plusieurs événements pour promouvoir l’un des plus importants vestiges historiques de l’Antiquité tout au long de l’année 2018.





sk, CC BY ND 2.0





Au programme, inauguration du musée de Troie mais aussi l’organisation de plusieurs workshop sur différentes thématiques autour de son histoire ainsi que de nombreuses célébrations à découvrir ci-dessous. C’est à Çanakkale, préfecture de la province du même nom, située sur les bords du détroit des Dardanelles que le lancement de cette saison s’opérera.

De janvier à décembre, une multitude d’événements couvriront l’année, avec, notamment, du 3 au 5 octobre 2018, le Festival du Film Court de Cheval de Troie (si, si...). Du 31 mars au 8 avril, la Première rencontre internationale des écrivains de Troie sera également accueillie par la ville.

Notons que le lien entre Çanakkale et l’épisode belliqueux où Achille a fait sa mauvaise tête parce qu’Agamemnon lui avait piqué son magot est extrêmement fort. On retrouve en effet une copie — présumée – du cheval de Troie, celui-là même qui, en dépit des avertissements de Cassandre, causera la perte de la ville. De quoi faire rejaillir toute la matière littéraire de l’Iliade sur la ville turque.



Les vestiges de la citée troyenne sont d'ailleurs situés non loin de la ville : on peut y découvrir le site archéologique ainsi que celui d’Assos, qui abritait un temple renommé dédié à Athéna. Or, si Troie reste une cité largement légendaire, avec des personnages statistiquement crédibles, Assos, elle, fut bien concrète. D'ailleurs, la colline d’Hissarlık, où serait sise l’ancienne cité, a été longtemps contestée par les historiens.