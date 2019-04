La dictée géante de Rachid Santaki revient au Stade de France

« Enfin cette manifestation promeut l’expression de la citoyenneté avec la rencontre de tous les publics, offre des espaces conviviaux de rencontre et d’échange, contribue à la lutte contre l’illettrisme et œuvre pour l’égalité des chances. »



Avec la perspective de battre le record de 2018, évidemment : un peu de challenge, au Stade de France, on reste dans l'ambiance...

Le 31 mars 2018, l’écrivain avait relevé le défi qu’il s’était lancé : le samedi après-midi, des personnes de tous âges avaient afflué pour cette dictée hors norme, qui récidive cette année.Devenu une personnalité de la ville de Saint-Denis, Rachid Santaki prend part à plusieurs opérations de sensibilisation et de lutte contre l’illettrisme — à l’image du concours Au-delà des lignes , en partenariat avec l’administration pénitentiaire.Pour l’édition 2019, on attend de nouveau quelque 1500 personnes, toujours au Stade de France, qui se réuniront ce 6 avril, toujours autour de cette notion de partage.« La Dictée Géante a été conçue pour permettre l’accès à la lecture et à la l’écriture au plus grand nombre. C’est également un espace de promotion des valeurs républicaines par des textes du patrimoine culturel, un espace de dépassement de soi dont l’enjeu est la langue française », explique l’écrivain sur son site.