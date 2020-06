La dictée géante de Rachid Santaki sur France Culture, en hommage à Camus

Photographie : thierry ehrmann, CC BY 2.0

Le dimanche 28 juin, Rachid Santaki prendra l'antenne sur France Culture pour une de ses dictées géantes, de 15h30 à 16h. L'auteur lira un extrait de L'étranger, dans le cadre du week-end consacré à Albert Camus qu'organise la station du service public.Rachid Santaki, qui a animé près de 350 dictées, pourra être suivi en direct, à la radio ou sur les réseaux sociaux, et chacun est invité à participer, pour le plaisir de la langue française... Rendez-vous sur YouTube, Facebook et Twitter, puis sur le site de France Culture pour le corrigé.Dans le cadre de ce week-end exceptionnel, il sera aussi possible d'écouter une lecture de La Peste par André Dussollier (14h-15h, dimanche 28 juin), mais aussi de L’envers et l’endroit par Abd Al Malik (17h-18h, samedi 27 juin) ou encore du Premier homme par Charles Berling (20h, samedi 27 juin).