La France, terre d'orthographe, mais les Français ?

La 4e édition du Baromètre Voltaire interroge une fois de plus la relation des Français avec l’orthographe. La plateforme web qui tente de corriger nos petits travers enquête en effet sur quelque 84 règles prises en exemple – et qui servent à éviter les erreurs dans la communication quotidienne.





Daniel Jolivet, CC BY 2.0



Qu’en retenir (tous les résultats sont dans le document après l’infographie) ? Quelque 5 millions d’utilisateurs ont recours aux services du Projet Voltaire, et 8762 répondants se sont adonnés aux joies du test. Et selon les résultats, il semblerait qu’en vieillissant, on soit meilleur en orthographe. Les plus de 55 ans maîtrisent en effet 63,5 % des règles — chose qui n’a rien à voir avec les modalités d’enseignements, évidemment.

De même, les régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire sont occupent les trois premières places du podium des territoires les plus efficaces. Ou encore que les femmes sont plus douées que les hommes, avec 50,3 % des règles maîtrisées contre 46,4 % par les hommes...