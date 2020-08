La Guillette, maison de Maupassant à Étretat

« J'aime ce pays, et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs des sols, des villages et de l'air lui-même. »



Le Horla.

Photographie : buste de Guy de Maupassant au Château de Miromesnil, Haute-Normandie (Olivier Duquesne, CC BY-SA 2.0)

Né en Normandie, Maupassant passe tous ses étés à Étretat avant que sa mère n'achète le terrain et qu'il fasse construire en 1883 une maison surnommée bientôt par une amie « La Guillette ». L'enfant du pays approche la trentaine et il a enfin les moyens de s'offrir la maison de ses rêves grâce à son premier livre qui a rencontré un joli succès, Boule de Suif.Une longue allée ombragée de frênes conduit à une grande maison de style méditerranéen en plein cœur d'Étretat, la célèbre station balnéaire normande. Maupassant passe de deux à six mois dans l'année ici et il y a écrit Le Horla et surtout Une vie.Alors que les constructions typiquement cauchoises sont plutôt en brique et silex avec des toits en ardoise, la bâtisse en crépi présente plusieurs variations de briques, avec deux ailes et un toit en tuile. Une volonté « exotique » assumée par celui qui la fit bâtir. De nombreuses personnalités sont venues à la Guillette rendre visite à leur « Bel-Ami ». La Guillette réunit tout ce qui nourrit l'âme de Maupassant : l'ancrage du terroir et de la mer.Réalisation Dominique Thiéry - Avec la participation de Clémentine Célarié (comédienne) et les témoignages de Benoît Duteurtre (écrivain), de Benoît Reverdy (vice-président de l'association « Les amis de La Guillette » et fils des propriétaires de la maison) de Françoise Mobihan (biographe), de Cyriaque Lethuillier (guide-naturaliste) et de Jean-Pierre Thomas (historien d'Étretat).