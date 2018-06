La lecture s'invite dans le métro de New York

Tout comme les boîtes à livres, ces petites bibliothèques fonctionnent grâce à leurs usagers. Lieux d'échanges et de partages, c'est pour renforcer les liens de la communauté que ces boîtes à livres fleurissent à travers le pays. Il est possible pour chacun d’ouvrir la porte de la boîte pour y piocher un titre, et si possible d’y laisser soit même un livre afin que chacun puisse revenir y trouver son bonheur.Du haut de leur mètre soixante, ces petites bibliothèques participatives sont les symboles d’un désir de revalorisation de la lecture en particulier auprès des enfants. « Nous essayons d'amener les livres à nos enfants », expliquait Damieon Frey, agent du service de police de la ville de New York, en dévoilant la nouvelle petite bibliothèque.Et pas d'inquiétude pour l’intégrité de cette boîte à livre et de son contenu, puisqu’elle est située juste devant devant le poste de police, la plaçant sous leur surveillance constante. Frey a également tenu à préciser que les utilisateurs âgés de 13 à 18 ans feraient figure de mentors pour les lecteurs plus jeunes en faisant des lectures près de la Little Free Library à la sortie des écoles dans le cadre du Programme NYPD Explorers.Le fondateur de l’association Little Free Library a également assuré qu’il y aurait des livres adaptés à tous les âges, mais que la priorité serait donnée aux jeunes lecteurs. En revenant notamment sur certaines promesses de partenariat : « Nous avons un accord avec Marvel, et Marvel va nous fournir de manière continue en livres. Disney nous enverra deux ans de livres et de comics Marvel » rapporte la NBC New York