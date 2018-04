La Maison Cocteau au cœur du plan patrimoine de l'Île-de-France

Le week-end dernier, Valérie Pécresse devait se rendre à la Maison Jean Cocteau de Milly-la-Forêt pour redécouvrir l’univers de l’académicien français. Conservé en l’état depuis la disparition de l’artiste, le refuge rassemble de nombreuses œuvres et de nombreux effets personnels.C’est au nom de la région Île-de-France que la présidente s’est rendue dans l’Essonne, avec pour objectif de reprendre la maison et d’en sécuriser les collections. Après plusieurs mois d’inquiétude et de mobilisation, ce monument patrimonial était menacé de fermeture définitive suite à la mort de Pierre Bergé, mécène de l’établissement.À cette occasion, Valérie Pécresse s’est confiée au Parisien . Elle avoue avoir rencontré Pierre Bergé à l’automne dernier, bien avant que le musée ne soit menacé. Cofondateur de la maison Yves Saint-Laurent, il regrettait déjà la maigre fréquentation enregistrée par la structure.Pour lui, la Maison Cocteau et la Maison Zola restaient méconnues et méritaient plus d’intérêt de la part des visiteurs. Mais selon la présidente, le décès du mécène a changé la donne : « la maison de Milly s’est retrouvée à la croisée des chemins : une fermeture définitive, et cela auraient été un formidable gâchis, ou une reprise. »C’est pour cela que la région Île-de-France va s’impliquer dans la sauvegarde de la Maison, suite à la demande de l’association des Amis de Jean Cocteau. La démarche s’inscrit également dans le plan patrimoine déjà en vigueur : « nous voulons doubler le montant des aides apportées à ces maisons de personnes illustres, qui participent au rayonnement et à l’identité de l’Ile-de-France », ajoute la présidente.