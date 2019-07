La maison de “Autant en emporte le vent” mise aux enchères

< >

Avant le film de Victor Flemming, où Vivien Leigh et Clark Gable ont crevé l’écran — on estime que la production aura rapporté 1,97 milliard $ — il y eut le roman de Margaret Mitchell, prix Pulitzer 1937. 27 traductions à travers le monde, 30 millions d’exemplaires vendus, et un lectorat fasciné par les aventures sentimentales de Scarlett O’Hara et Rhett Butler.Alors quand l’adaptation au cinéma pointe le bout de son nez — le film est sorti en 1939 —, la recherche des décors devient cruciale.Situé à Covington, ce manoir baptisé originellement Harris Plantation saute aux yeux de Margaret Mitchell. Il figure au registre national américain, et compte parmi les 10 plus beaux sites d’Antebellum, en Géorgie. La romancière fait envoyer à la production une photo, trouvée dans l’Atlanta Journal, avec cette petite note : « Cette maison me plait bien pour Ashley. » Ce Ashley qui fascine Scarlett, au grand dam de Rhett...Et voici comment l’endroit, rebaptisé Twelve Oaks avec le temps, finira par donner son nom à la maison de la plantation de la famille Wilkes.L’endroit est modeste : 12 chambres et autant de salles de bains (avec deux baignoires évaluées à 14.000 $), une grande salle à manger et un salon en plus. Trois hectares de terrain, un kiosque, une pergola, et, accessoirement, quatre reproductions des robes de Scarlett, ainsi que deux costumes de Rhett.Une vente aux enchères se déroulera fin juillet. La somme de départ est de 1 million $…Renseignements complémentaires et photos, au cas où, c'est ici