La maison de Colette rouvre enfin ses portes

L’association remercie sincèrement celles et ceux qui ont tenté de secourir l’organisation. Malgré tout, les pertes ne seront pas compensées par les sommes ainsi collectées : seule une réouverture partielle est envisageable. Cependant, l’État et les collectivités permettent également « croire au merveilleux » et de poursuivre l’action.À partir du jeudi 6 août, la maison sera accessible en visite semi-libre les après-midis de 14 h à 19 h, du jeudi au dimanche.« Vous serez accueilli(e)s chaque heure en nombre limité (20 personnes maximum par heure) par un guide expérimenté qui vous présentera le lieu et son histoire et qui vous remettra gratuitement un livret de visite qui vous permettra de partir à la découverte du décor d’enfance de Colette en vous apportant toutes les informations nécessaires », précise-t-on.Du 3 septembre au 11 octobre, un audioguide sera proposé pour élargir l’accueil, en plus des visites guidées. Dans tous les cas, le port du masque restera obligatoire jusqu’au 11 octobre. « Des distributeurs sans contact de gel hydroalcoolique sont à votre disposition. »L’action culturelle, de son côté, pourrait reprendre en septembre, doucement. « Le combat continue. Le patrimoine et la culture sont des biens aussi nécessaires que fragiles. Notre responsabilité commune est de les préserver et de les transmettre. De ce point de vue, les mois qui arrivent seront décisifs », conclut Frédéric Maget, directeur de la maison.