La maison de Michel Butor ouverte au public en 2019

Mort le 24 août 2016 à Contamine-sur-Arve, en Haute-Savoie, le romancier Michel Butor a vécu pendant 30 ans à proximité, dans une maison à Lucinges, commune d'un peu plus de 1500 habitants. La communauté d'agglomération Annemasse Agglo, qui a racheté la maison de l'auteur au cours de l'automne 2017, souhaite l'ouvrir au public et aux scolaires à la fin de l'année 2019. Mais aussi y accueillir des artistes en résidence.

Michel Butor et Joël Leick, à la Maison des arts de Laon, en 2015

(Michael Gregori, CC BY-SA 4.0)





Les quatre filles de Michel Butor ont cédé la maison de Michel Butor en septembre 2017 à Annemasse Agglo, qui se chargera de conserver et valoriser le patrimoine de l'écrivain. Michel Butor avait choisi de s'installer à Lucinges en 1989, en raison de sa proximité avec Genève, où il enseignait à l'université, mais aussi pour sa position de carrefour entre la France, la Suisse et l'Italie.

La maison de Butor, qu'il avait nommé « À l'écart », était son lieu de création et de collection, où se mêlaient écriture, dessins, peintures et sculptures. « Ma maison est une sorte d’ermitage, à l’écart de la route principale. La vue dont elle jouit n’est pas très spectaculaire. Chez de nombreux voisins, on peut admirer Genève et le début du Léman, le Jura français de l’autre côté, le Salève de celui-ci, la chaîne des Aravis dans le massif du Mont Blanc, mais qui est, lui, caché par le Môle, une autre montagne beaucoup moins haute. Qu’importe ! Il suffit de sortir avec ou sans son chien, pour cueillir des horizons de méditation que je m’efforce d’écouter, d’approfondir en vue de les fixer plus ou moins quand je rentre dans la caverne de mon atelier-bureau », expliquait Michel Butor à Roger-Michel Allemand au cours de leurs entretiens, publiés par les éditions Argol.

La maison d'écrivain de Michel Butor accueillera, a priori à la fin de l'année 2019, des visiteurs, qui pourront y découvrir le bureau de l'auteur, conservé en l’état. Il sera possible de retracer les inspirations de Michel Butor à travers sa collection personnelle d'œuvres d'art, plus de 400, et de livres d'artistes. Ancienne école du village avant sa transformation en résidence privée, la maison de Lucinges pourra également accueillir des résidences d'artistes, des auteurs et des chercheurs, précise Annemasse Agglo.

Autre versant de cette valorisation du patrimoine laissé par Michel Butor, la création du Manoir des Livres, projet porté par Michel Butor de son vivant. Le château de Lucinges, maison forte qui remonte au XIVe siècle, va devenir un lieu de référence du livre d’artiste, une des passions de Michel Butor, qui en a publié près de 1500, en collaboration avec des peintres.

< >

Maison de Michel Butor, Lucinges Bureau de Michel Butor conservé en l'état, Lucinges Château de Lucinges, bientôt transformé en Manoir des Livres Œuvres d’art du bureau de Michel Butor

Il s'agira d'une bibliothèque patrimoniale, chargée de conserver et de valoriser des collections de livres d'artistes : visites guidées, ateliers pédagogiques, exposition permanente et expositions temporaires sont donc prévus, assure Annemasse Agglo. Les travaux pour créer le Manoir des Livres commenceront dans les jours qui viennent, pour s'achever dans 18 mois. Le tout est financé par l’État, la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne–Rhône-Alpes, la Région Auvergne–Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie et la commune de Lucinges.

Pour racheter la bibliothèque de Michel Butor et la présenter au public, Annemasse Agglo a lancé une collecte de fonds : une fois 5.000 € collectés, il sera possible de présenter les « Cadeaux à Marie-Jo », soit 40 œuvres uniques confectionnées par Michel Butor pour son épouse, Marie-Jo. Pour 10.000 €, les livres dédicacés à Michel Butor pourront être présentés, et, pour 15.000 €, sa collection d'œuvres d'art rejoindra aussi l'exposition au public.