La maison de Paul Verlaine, désormais illustre

• Maison Verlaine, à Metz (57, Moselle), Grand Est

• Maison de Marie Noël, à Auxerre (89, Yonne), Bourgogne–Franche-Comté

• Villa « Les Lauriers Roses » — musée Jean Aicard-Paulin Bertrand, à La Garde (83, Var), Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Villa Antonine, à Béziers (34, Hérault), Occitanie ;

• Hôtel Fayet, à Béziers (34, Hérault), Occitanie ;

• Le Musée des émaux et de la mosaïque, ancienne demeure de Jean-Félix Bapterosses, à Briare (45, Loiret), Centre-Val de Loire — inventeur, un industriel et un homme politique

• Le Château d’Edouard Salin, à Laneuville-devant-Nancy (54, Meurthe et Moselle), Grand Est — ingénieur, maître de forges et archéologue français

• Musée Yves-Saint-Laurent, à Paris (75, Paris), Île-de-France ;

• Musée Jean-Jacques Henner – Guillaume Dubufe, à Paris, (75, Paris), Île-de-France ;

• Atelier Chana Orloff, à Paris (75, Paris), Île-de-France ;

• Maison Jeanne d’Albret, à Orthez (64, Pyrénées-Atlantiques), Nouvelle Aquitaine ;

« En franchissant le seuil d’une maison d’Illustre, transformée aujourd’hui en musée, centre culturel, lieu de ressources, ou encore espace de rencontres, chacun d’entre nous est invité à vivre l’expérience d’un patrimoine véritablement incarné », indique le ministre Franck Riester.Le label se donne pour objectif de promouvoir les candidatures de femmes illustres et de personnes issues de la diversité dans le cadre de la double labellisation ministérielle Egalité et Diversité. Il poursuit une politique de diversification en s’ouvrant davantage au patrimoine contemporain, en particulier architectural. Il vise à s’adapter à une définition plus actuelle de la figure d’illustre.Parmi les écrivains, on retrouve ainsi :Plus connue sous son nom de plume de Marie Rouget, la poétesse Marie Noël est décédée le 23 novembre 1967 à Auxerre. Elle reçut le Grand prix de poésie de l’Académie française en 1962 et fut Officier de la Légion d’honneur. Si l’on a surtout retenu d’elle une œuvre de chansons traditionnelles, ses écrits plus sombres n’en demeurent pas moins de véritables bijoux.Catholique, à tendance mystique, elle fait état d’un déchirement entre son rôle de mère et l’acceptation de la volonté divine. Sa correspondance avec Montherlant, ou encore Mauriac, Colette ou Cocteau fut intense.Jean François Victor Aicard, né le 4 février 1848 à Toulon (Var) et mort le 13 mai 1921 à Paris, est un poète, romancier et dramaturge français. Paulin Bertrand, lui, fut peintre.On retrouve également des lieux comme :Le label est attribué aux maisons qui conservent et transmettent la mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire politique, sociale et culturelle de la France, dans le respect des valeurs de la République française. Elles font le lien entre histoire locale et histoire nationale, saisie de l’intime et grand récit, héritages transmis et création artistique.Les établissements sont ouverts 40 jours par an, avec un programme culture spécialement conçu pour l’accueil du public.