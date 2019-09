La maison londonienne d’Angela Carter aura sa « blue plaque »

Clapham

Herry Lawford CC BY 2.0

Au Royaume-Uni, Angela Carter apparaît comme une écrivaine importante de la seconde moitié du 20e siècle, en particulier pour son livre The Bloody Chamber and Other Stories (La compagnie des loups et autres nouvelles, traduit par Jacqueline Huet, Seuil), un ouvrage écrit entre les murs de ladite maison, mais aussi Nights at the Circus (Des nuits au cirque, traduit par Jean Guiloineau, Seuil). Egalement journaliste, elle était reconnue également pour ses essais féministes, comme The Sadeian Woman and the Ideology of Pornography, paru en 1978.Elle fut enfin saluée pour ses talents de conteuse, avec un style à mi-chemin entre le picaresque et le réalisme magique.Pour la petite histoire, on notera également qu’elle donna des cours particuliers à Kazuo Ishiguro, bien avant que ce dernier ne devienne Prix Nobel de littérature, en 2017. Salman Rushie et Ian McEwan ou encore JG Ballard faisaient partie de ceux qu’elle invitait au 107, The Chase. Rushdie a loué sa générosité envers la jeune génération d’écrivains de son époque.La décision de faire apposer cette plaque commémorative s’inscrit dans une démarche de l’autre côté de la Manche visant à davantage rendre davantage honneur aux écrivaines, souvent délaissées par rapport aux hommes pour ce qui est des commémorations publiques et officielles. Seulement 14% des plaques londoniennes célèbrent des femmes.via The Guardian