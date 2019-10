La maison où J.R.R. Tolkien a écrit Le Hobbit est en vente

< >

Construite en 1924, la bâtisse a été classée en 2004 en raison de la présence de J.R.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, entre 1930 et 1947. Élément important de l'histoire de l'université d'Oxford, la maison était destinée à abriter les professeurs de l'université, comme Tolkien, professeur de vieil anglais à partir de 1925 au sein de l'institution.Résidant à l'origine au numéro 22 de Northmoor Road, Tolkien et sa famille ont ensuite déménagé au numéro 20, pour cette maison plus grande, dotée de 6 chambres à coucher, 2 salles de bain, une salle à manger, selon la description de l'agence immobilière Breckon & Breckon