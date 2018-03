La Métropole de Lyon soutient ses bibliothèques

La Métropole de Lyon, riche de ses 57 bibliothèques pour 1,3 million d’habitants a pris le relais du département pour la gestion de la « politique de lecture publique » qui vient soutenir lesdites structures de la collectivité territoriale. Le nouveau plan a été mis en place au 1er janvier 2018 après trois ans de travail et pour une durée de 5 ans.



Afin d’augmenter le nombre d’ouvrages disponible dans les collections, mais aussi les types de services proposés aux usagers dans les bibliothèques, le MET’ projette de mettre en réseau 40 des bibliothèques présentes dans 59 petites communes de moins de 12 000 habitants.



Le projet s’appuyant sur l’expertise de la Bibliothèque Municipale de Lyon, première bibliothèque de prêt de France avec près de 4 millions de prêts et 2,5 millions de visiteurs pour l’année 2016. Cette grande structure s’engage à soutenir l’animation des plus petites afin de dynamiser leur activité.



Et une action de ce genre avec une telle ampleur est une première en France. De manière plus concrète, les usagers verront les fonds de leurs bibliothèques et médiathèques grandement enrichis en références littéraires, cinématographiques et musicales. De plus, il leur sera possible de réserver et d’emprunter des titres présents dans n’importe quelle bibliothèque du réseau.



Par ailleurs, depuis le 1er février 2018, les adhérents ont tous accès au catalogue numérique de la Bibliothèque Municipale de Lyon dans son intégralité. Ce dernier propose 3,8 millions d’ouvrages et 1 600 titres de presse. Ils ont également accès à la plateforme de streaming équitable de la Métropole, 1D Touche, leur permettant d’écouter plus de 2,5 millions de titres en ligne.



Au-delà de l’activité de prêts, le programme vise également à développer des actions culturelles propres à chaque structure. Elles seront alors le théâtre d’expositions, de cycles de conférences, d’activités artistiques, de projections et de concerts. On retrouve l’ensemble de la documentation sur le site de la Métropole.



Afin d’assurer l’ensemble de ces missions, la Bibliothèque Municipale de Lyon prendra en charge la formation des professionnels déjà présents ainsi que des bénévoles. Il est également question de mettre en place un service de navette logistique pour assurer le bon fonctionnement du prêt interbibliothèque.



À terme, la Métropole souhaite mettre en place une seule et unique carte qui permettrait d’avoir accès à tous les services sur l’ensemble du réseau. Une carte unique pour les emprunter tous, en somme.