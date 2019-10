La panthéonisation de Maurice Genevoix reportée à 2020

La panthéonisation de l’écrivain et ancien combattant de 14 avait été annoncée par l’actuel président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa venue à Eparges dans le cadre des commémorations l’année dernière. « Je souhaite que l’an prochain, ceux de 14, simples soldats, officiers, engagés, appelés, militaires de carrière, sans-grade et généraux, mais aussi les femmes engagées auprès des combattants, car ceux de 14 ce fut aussi celles de 14, toute cette armée qui était un peuple, tout ce grand peuple qui devint une armée victorieuse, soit honoré au Panthéon » avait-il alors déclaré.Bien que décalée d’une année, l’entrée de l’auteur du marquant recueil de récits de guerre Ceux de 14 ne fait cependant plus de doute. Contrairement à l'épisode de 2012, lorsque, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l’idée avait provoqué quelques réticenced du côté du maire de Verdun , où sont actuellement déposée les cendres de l’écrivain-combattant.Le président Emmanuel Macron a en effet pris soin de signer un décret autorisant le transfert des cendres de Maurice Genevoix; décret qui est paru dans le Journal officiel du 26 juillet dernier Un geste qui avait notamment valu au Président la reconnaissance de la famille de l'écrivain à travers les mots de son petits-fils, Julien Larere-Genevoix, qui, lors d'une interview à France bleue , déclarait y voir l'aboutissement « d'un combat [mené] depuis longtemps ».