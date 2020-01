La pêche à la baleine racontée sur de rares parchemins japonais du XIXe siècle

La bibliothèque Hamilton de l’Université d’Hawaï située à Mānoa (Honolulu) est la plus grande bibliothèque de recherche de l'archipel. L'institution a récemment reçu 2 remarquables parchemins japonais datant du XIXe siècle. Ces œuvres d'art, peintes à la main, illustrent le déroulement d'une tradition bien connue du pays asiatique, la pêche baleinière.





crédit : Université d’Hawaï (Mānoa)



Deborah Rudolf, veuve de John Harvard Hawley qui était lui-même fils de Frank Hawley, journaliste anglais et grand collectionneur, a fait don de ces précieuses pièces à l'institution. Les parchemins, qui auraient été créés en 1819 au Japon, reprennent les différentes étapes de la chasse à la baleine, comme elle se déroulait pendant l'époque d'Edo (1600-1866).



Ces rouleaux très colorés mesurent plus de 10 mètres de long. On y retrouve des navires utilisés pour la pêche à la baleine appelés aussi baleiniers, des scènes de célébrations après la chasse, des banquets ainsi que des paysages.

crédit : Université d’Hawaï (Mānoa)





La majorité de ces documents proviennent des îles Ryūkyū ou d'Okinawa et ont été collectés par Frank Hawley (1906-1961) qui a vécu 30 ans au Japon. À sa mort, la collection a été rachetée par l'un de ses amis, le professeur Shunzō Sakamaki. Elle a été complétée avec ses propres trouvailles avant d'être acquise par l'institution. Ces nouvelles pièces viendront enrichir le vaste catalogue asiatique de la bibliothèque et plus précisément la collection Sakamaki / Hawley , qui comprend déjà plus de 5000 documents. Parmi lesquels : des cartes, des parchemins, des manuscrits ou encore des estampes. Pour les pièces les plus anciennes, elles datent des années 1400.



« Ce don participe considérablement à consolider la bibliothèque d’Hamilton de Mānoa en tant que ressource au niveau mondial pour l'étude de l'histoire et plus largement de la culture du Japon et de la préfecture d'Okinawa » a tenu à souligner Clem Guthro, bibliothécaire universitaire.