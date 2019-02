La Petite Maison dans la prairie : des photos de la “vraie” famille Ingalls

(Laura et Almanzo Wilder en Floride, ca. 1892. crédit : Bibliothèque présidentielle Herbert Hoover) (Laura et Almanzo Wilder en Floride, ca. 1892. crédit : Bibliothèque présidentielle Herbert Hoover)

Qui était vraiment Laura Ingalls?



< > Laura Ingalls Wilder, ca. 1930. Rose Wilder Lane, ca. 1905. Charles Ingalls (Pa) ca. 1894 Imprimer Laura Ingalls Wilder (en bas à droite) avec des amis à Rocky Ridge Farm, env. 1915. Mme Snyder, Gladys Snyder, Ronald Hall et Chester Snyder figurent également sur la photo. Laura Ingalls Wilder, Almanzo Wilder (de l’avant vers l’arrière) chez eux avec des voisins. ca.1929. Rocky Ridge Farm, Mansfield, MO. Laura et Almanzo Wilder en Floride, ca. 1892. Grace Pearl Ingalls, fille de Caroline (Quiner) et Charles Ingalls, plus jeune soeur de Laura Ingalls Wilder. Rose Wilder Lane dans la vallée de Hetch Hetchy dans le parc national de Yosemite, env. 1916-1918. Grace Ingalls

La collection de photographies de Rose Wilder Lane, fille de l'écrivaine Laura Ingalls Wilder, auteure de la série littéraire Little House on the Prairie (La Petite Maison dans la prairie en français, traduit par Cécile Loeb pour le premier tome, chez Fernand Nathan, puis chez Castor Poche Flammarion) est archivée à la bibliothèque présidentielle Herbert Hoover.Elle contient plus de 700 photographies personnelles de Rose Wilder Lane. La plupart des clichés représentent des événements de sa vie, des personnes qu'elle connaissait ou des lieux familiers. Pour le moment, seule une sélection de ces photos est disponible en format numérique.Rose Wilder Lane (1886-1968) est une écrivaine, journaliste et théoriste politique américaine. Elle est surtout connue pour être la fille unique de Laura Ingalls Wilder. Lane était aussi l'une des premières biographes de Herbert Hoover, et a ainsi publié The Making of Herbert Hoover en 1920.Laura Ingalls Wilder est considérée comme une légende de la littérature américaine grâce à sa série de romans Little House, publiés entre 1932-1943. Les livres de Little House se sont vendus à des millions d'exemplaires et sont toujours disponibles dans la plupart des librairies et des bibliothèques du monde entier, malgré les accusations de racisme à l'encontre de leur auteure. La fille unique de Wilders, Rose Wilder Lane, a participé à la rédaction des romans et à la publication des récits de première main de sa mère.Après le décès de Laura Ingalls en 1957, sa notoriété et ses ventes de livres ont explosé lorsque La National Broadcasting Company (NBC) a diffusé la série Little House on the Prairie, réalisée par Michael Landon — également l'acteur incarnant le personnage de Charles Ingalls — en 1974. La série compte 9 saisons, diffusées jusqu'en 1983.En France, la série a été initialement diffusée en 1976 sur TF1 puis rediffusée sur M6 et Téva. Les épisodes sont depuis 2013 diffusés sur 6ter.Fille de Charles et de Caroline Ingalls, Laura Elizabeth Ingalls est née le 7 février 1867 près de Pepin, dans le Wisconsin. Elle est la deuxième d'une grande fratrie composée de Mary, Laura, Carrie, Freddy et Grace.La famille déménagea de nombreuses fois à travers la région du Midwest et vivait souvent dans des endroits isolés où il n’y avait pas encore d’école.Laura commença à travailler comme couturière pour aider financièrement ses parents. Elle devint ensuite institutrice à l’âge de seize ans et fut engagée à la Bouchie School. Après trois ans de fiançailles, Laura épousa le frère de son ancienne institutrice, le fermier Almanzo Wilder, en 1885.Laura Ingalls Wilder accoucha de Rose en 1886. 4 ans après, cette naissance est suivie par celle d'un garçon, mort rapidement. Cet événement tragique annoncera la suite d'une longue période de troubles. Almanzo, atteint de la diphtérie, resta paralysé aux jambes. Leur maison fut détruite par le feu tandis que plusieurs années de sécheresse les laissèrent endettés.En 1894, ils se fixèrent définitivement à Mansfield, dans le Missouri. Ils y achetèrent une parcelle de terre où ils construisirent une maison, qu’ils appelèrent la Rocky Ridge Farm, où Laura et Almanzo finirent leur existence.Laura commença à écrire des articles, notamment pour le Missouri Ruralist. Sa fille, Rose, l’encouragea alors à écrire ses mémoires. Elle rédigea ainsi son autobiographie en 1930 et l’intitula Pioneer Girl. Elle ne trouva pas d’éditeur, le récit étant jugé « trop dur ». Elle la réécrivit donc en partie et la publia sous le titre de Little House in the Big Woods.Le livre rencontra un succès immédiat, ce qui encouragea Laura à écrire la suite de ses aventures et de celles de sa famille. Little House in the Big Woods fut publié en 1932, suivi en 1933 par Farmer Boy, roman tiré du récit de l'enfance de son mari, et en 1935 par Little House in the Prairie. Ses mémoires ont été publiées pour la première fois en 2014 aux États-Unis sous le titre de Pioneer Girl par la South Dakota Historical Society Press. Elles comportent de nombreuses notes réalisées par l'éditeur Pamela Smith Hill, déjà auteure d'une biographie de Laura Ingalls.La collection Rose Wilder Lane est à retrouver ici Via The Vintage News