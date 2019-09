La Poste a besoin d'aide pour choisir le timbre Boris Vian

Suite à une mise en compétition d’artistes, trois maquettes réalisées par Patte & Besset ont été retenues par la Cohérie Boris Vian et La Poste. Celles-ci s’intègrent à la fois dans l’univers, la personnalité et l’époque de l’artiste.« Éclectisme et fantaisie sont les deux aspects de la vie de Boris Vian qui nous ont le plus frappés. C’est un défi d‘en montrer toutes les dimensions dans un timbre ! Les couleurs sont inspirées de celles des années quarante et cinquante : affiches, pochettes de disque et couvertures de livres qui entouraient Vian, son appartement Cité Véron », expliquent Patte & Besset.La spirale du collège de Pataphysique apparait aussi sur deux des trois modèles proposés par le duo d'artistes : « Elle évoque visuellement le tourbillon de créativité qui animait Boris Vian, aussi le disque vinyl et la fantaisie, l’humour ! »Les trois maquettes seront soumises aux votes du public à partir d'aujourd'hui, et jusqu'au 26 septembre 2019 via un formulaire . Le dessin choisi sera dévoilé le 3 octobre prochain, lors d'une conférence de presse portant sur les événements du centenaire de Boris Vian.« Grand épistolier, Boris Vian a écrit et reçu des milliers de lettres. Pour cette raison, ce partenariat avec La Poste nous a semblé tout naturel. Ce timbre à son nom sera un joli cadeau d’anniversaire », affirme Nicole Bertolt, mandataire pour l’œuvre de Boris Vian et directrice du patrimoine.