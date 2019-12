La Poste édite un timbre à l’effigie de Jacqueline de Romilly

Jacqueline de Romilly est née en 1913 à Chartres (Centre Val de Loire). Philologue, essayiste, traductrice et helléniste française, elle a acquis une reconnaissance internationale pour son engagement en faveur de l’enseignement du grec ancien et du latin dans le secondaire.Après des études en khâgne, elle est admise à l’École normale supérieure en 1933. Une formation qui la conduira à l’obtention d’un doctorat en Lettres en 1947, après avoir soutenu sa thèse Thucydide et l’impérialisme athénien : la pensée de l’historien et la genèse de l’œuvre.Elle entamera par la suite une carrière de professeure en littérature dans plusieurs universités françaises ainsi qu'à l'étranger, comme à Oxford et à Cambridge aux États-Unis.Ses travaux en faveur de la littérature grecque ancienne lui vaudront une reconnaissance internationale. En 1955, la Grèce lui remettra à titre honorifique de la nationalité helléniste, avant de la nommer « Ambassadrice de l’hellénisme » en 2000.Son engagement auprès de la chaire littéraire la mènera à être la première femme élue à l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 14 février 1975. Une expérience qu’elle renouvellera en 1984, lorsqu’elle deviendra la première femme à être nommée professeure honoraire au Collège de France, après avoir pris sa retraite dans l'enseignement à l'âge de 70 ans.