La région Île-de-France financera les manuels scolaires des lycéens

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Autonomie des établissements d'enseignement : chaque établissement d'enseignement fera le choix d'ici mi-avril de conserver des manuels papier ou de passer au « 100 % numérique ».



Gratuité des ressources pédagogiques pour tous



Virage numérique, en priorité pour l'enseignement professionnel : la Région accompagnera 100 % des lycées professionnels au tout numérique et a pour objectif de passer 50 % de lycées généraux et technologiques en « 100 % numérique » pour que la révolution numérique se poursuive dans les lycées.



Réduction de la fracture numérique sociale et territoriale : depuis deux ans, la Région a engagé de nombreuses actions pour combattre les inégalités et réduire les fractures territoriales.

La réforme du Bac 2021 suppose une révision des programmes, et un renouvellement du parc des manuels scolaires : la région Île-de-France anticipe et présente des mesures de soutien au pouvoir d'achat des familles des lycéens franciliens. Parmi celles-ci, la prise en charge des manuels et ressources pédagogiques papier ou numérique pour tous les lycéens du public et du privé sous contrat.La région investira environ 340 € par élève pour accompagner cette réforme, annonce la région, soit trois fois plus qu'en 2010-2013, lors de la précédente réforme. Ce sont plus de 260.200 élèves (des classes de 2de et 1re générale et technologique, de 2de professionnelle et 1re année de CAP) qui seront concernés par ce changement dans 670 lycées en Île-de-France lors de la rentrée de septembre 2019.Le budget dédié aux lycées s'élèvera à 1,27 milliard € en 2019, ce qui en fera le deuxième budget régional. La région Île-de-France annonce par ailleurs la mise en place de quatre principes :Dans cette continuité, elle prêtera aux lycéens en lycée professionnel public ou privé sous contrat concernés, pour la durée de leur scolarité, une tablette. Pour les élèves en Seconde générale et technologique dans le public, il s'agira d'un ordinateur portable ou d'une tablette, au choix de l'établissement. Un fonds social d'équipement sur critères sociaux est également prévu pour les élèves de Première et les élèves du privé.À l'approche de la réforme des programmes scolaires du lycée, plusieurs régions ont annoncé, les unes après les autres, la prise en charge des manuels : après la région Rhônes-Alpes, c'est la Nouvelle-Aquitaine qui a pris part à l'initiative