La Région Île-de-France soigne son patrimoine

Par ailleurs, une subvention de la Région Île-de-France de 200 000 € pour la restauration intérieure de la Villa Viardot, à Bougival (78) sera également soumise au vote le 1er juillet.



Située sur les pentes de Bougival, la Villa Viardot devient, en 1874, la propriété de l’écrivain russe Ivan Tourgueniev et du couple Pauline Viardot (cantatrice) et Louis Viardot. Ensemble, ils en font un lieu de foisonnement intellectuel qui célèbre les idées pacifistes et l’amitié franco-russe. La villa est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1980.



Fermée depuis des années, la Villa Viardot menaçait de tomber en ruine. La mobilisation financière de différents acteurs (Stéphane Bern, Europa Nostra, Région Île-de-France, etc,) a permis sa réhabilitation.



Après une première subvention votée en septembre 2019 de 300 000 €, ce qui porte la contribution de la Région Île-de-France au financement de la restauration de la Villa Viardot à 500 000 €, au 1er juillet 2020.





photo : Villa Viardot - Département des Yvelines, CC BY ND 2.0

Huit départements franciliens sont concernés par le label, indique la Région dans un communiqué :75 : 1 site77 : 1 site78 : 3 sites91 : 5 sites92 : 2 sites93 : 2 sites94 : 3 sites95 : 1 site« La création de ce label d’intérêt régional pour le patrimoine régional non protégé a pour objectif de faire émerger des édifices et des ensembles bâtis dont la valeur patrimoniale présente un intérêt régional, permettant de reconnaitre leur importance dans le maillage patrimonial du territoire, et contribuant à sensibiliser les Franciliens », rappelle-t-on.Les 30 premiers sites avaient été établis en juillet 2018, et en mars, puis septembre, 7 et 23 autres sites obtinrent ce statut. Avec la fournée de la promotion 2020, cela porte à 105 le nombre de sites labellisés.« L’octroi de ce label doit permettre la création de parcours proposés aux publics pour une meilleure attractivité de sites souvent méconnus », souligne la Région. Par ailleurs, deux aides régionales sont associées :• la première (plafonnée à 500 000 €) permet de financer en investissement les travaux de restauration et d’aménagement• la seconde (plafonnée à 30 000 €) de valoriser et de faire découvrir le petit patrimoine francilien.La liste complète est à retrouver ci-dessous :