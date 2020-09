La rentrée universitaire avec P@ss’ SUP, nouvelle collections des éditions PUG

Crédit photo : Johny Ksslr CC 0

La rentrée des classes a cette année une saveur particulière, et la rentrée universitaire n’échappera pas à la règle. Dans ce climat anxiogène, en plus du choc que représente la nouveauté du supérieur viennent s’ajouter le stress des amphis masqués et les cours à distances.Pour pallier la situation, les Presses universitaires de Grenoble (PUG) ont décidé de lancer une nouvelle collection : P@ss’ SUP. Cette nouvelle formule serait « née de la volonté d’aider les étudiants à franchir le gouffre abyssal qui existe entre le lycée et les premières années de fac ou de prépa ».Déclinés par discipline, les ouvrages de la collection permettent de réviser les notions fondamentales du lycée, d’acquérir celles du programme supérieur et de progresser par la pratique. L’éditeur assure que ces manuels seront accompagnés par un environnement numérique évolutif, riche de nombreuses ressources (vidéos, tutos, démos) pour répondre aux attentes d’une génération « connectée ». La multiplicité des ressources proposées permettant une lecture à la carte en fonction de ses besoins.Deux volumes sont ainsi prévus pour septembre 2020 :Traduire l’anglais (sans Google trad), d’Alexandre Palhière et Pierre-Antoine Pellerin, qui sera utile pour les versions et les thèmes en filière journalistique et littéraire.Mathématique pour la filière économie : comprendre ces maths qui régentent le monde, de David Meneu, qui propose un panorama des fondements des mathématiques.