La revue de vulgarisation Carnets de science du CNRS en accès libre

< >

« Notre volonté est de proposer des informations scientifiques fiables, à un moment où la situation doit nous inciter collectivement à porter plus d’attention à la parole des chercheuses et des chercheurs », indique le CNRS. Effectivement, on peut espérer qu'une fois la crise passée, science et médecine sortiront, main dans la main, grandies de l'expérience.Pour rattraper le temps perdu ou s'occuper intelligemment en temps de confinement, il pourra être judicieux de se plonger dans la revue du CNRS, avec 7 numéros qui abordent des thématiques variées. « La science peut-elle réparer le monde ? » (pourvu que la réponse soit oui), « Sport et science », « Les secrets de la marche » ou encore « Les richesses de l'océan » sont quelques-uns des thèmes étudiés.La revue, habituellement semestrielle, propose aussi des reportages dans des lieux emblématiques de la recherche, « du Cern au jardin du Lautaret », ou encore des entretiens avec de grands scientifiques comme Edgar Morin, Barbara Cassin, Valérie Masson-Delmotte ou Jean-Pierre Sauvage...Le numéro 8 de la revue devrait paraitre au début du mois de mai...Les sept premiers numéros de la revue Carnets de science sont accessibles à cette adresse