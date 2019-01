La solution finale d'Hitler détaillée et appliquée à l'Amérique du Nord

Mercredi 23 janvier, l'institution gouvernementale Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a annoncé avoir fait l'acquisition d'un livre rare ayant appartenu à Adolf Hitler. L'ouvrage de 137 pages, écrit en allemand, raconte la manière dont la « solution finale » nazie aurait été mise en œuvre en Amérique du Nord. Ce rapport décrit ainsi le devenir du pays si l'Allemagne nazie avait remporté la Seconde Guerre mondiale.





(photo d'illustation: capture d'écran)

Le rapport a été écrit par Heinz Kloss, un célèbre linguiste allemand, en 1944. Intitulé « Statistik, Presse und Organisationen des Judentums in den Vereinigten Staaten und Kanada » (Les statistiques, la presse et les organisations juives aux États-Unis et au Canada), il dresse le portrait démographique de certaines grandes villes canadienne et américaine et des communautés juives habitant en Amérique du Nord.



Une recension méthodique



« C’est de loin l’acquisition la plus terrifiante que j'ai assuré », confie Michael Kent, conservateur à Bibliothèque et Archives Canada. « Ce rapport permettait aux nazis de savoir où étaient les juifs et combien de personnes ils auraient à cibler ». Le document avait par exemple dénombré 6783 juifs parmi les 28.641 habitants du quartier Outremont, à Montréal.



Les autorités fédérales assurent que l'ouvrage est tout à fait authentique. « Le rapport aurait été rapporté après la guerre par un soldat américain », précise Michael Kent. Ils estiment qu'une dizaine d'exemplaires du livre existent à travers le monde, mais que celui acheté par le Canada est unique, étant le seul à provenir de la bibliothèque personnelle d'Hitler.



Pour le démontrer, l'ouvrage acheté au coût de 6000 dollars canadiens contient à l'intérieur de sa couverture un aigle stylisé accompagné d'une croix gammée et des mots suivants : « Ex Libris Adolf Hitler ».



Un outil de lutte contre le négationnisme



« Il est essentiel que les institutions de mémoire du monde entier, dont Bibliothèque et Archives Canada, acquièrent, conservent et rendent accessibles les documents, aussi controversés ou contestables soient-ils », affirme l'historien et archiviste Guy Berthiaume. « C’est ainsi qu’on peut sensibiliser la population et démontrer l’importance de compiler la documentation historique la plus exhaustive possible. »



Rebecca Margolis, enseignante à l’Université d’Ottawa, juge elle aussi « inestimable » l’apport de l’ouvrage, considéré comme « une preuve écrite des craintes ressenties avec acuité et exprimées par un grand nombre de Juifs canadiens durant la Deuxième Guerre mondiale. [...] Bien que ces craintes semblent infondées, compte tenu de la distance entre l’Europe nazie et le Canada, ce guide et ses statistiques détaillées sur les populations juives d’Amérique du Nord mettent en évidence l’ampleur de la tragédie qui aurait pu se produire. »



Cet ouvrage devient un véritable témoignage non négligeable de l'Holocauste, mais aussi de sa vocation à devenir extraeuropéen.





Le livre sera conservé dans la collection Jacob-M.-Lowy de Bibliothèque et Archives Canada, parmi d’autres ouvrages importants liés à l’Holocauste. Bibliothèque et Archives Canada espère que cette nouvelle acquisition permettra de commémorer la tragédie de l’Holocauste et de prouver sa véracité à ceux qui en douteraient.