La voix des Plumes, le podcast littéraire qui dévoile les auteurs

Pour le premier épisode, elle accueille Anne-Fleur Multon, autrice jeunesse de la saga Allô Sorcière chez Poulpe Fiction. Le second épisode, sorti il y a quelques jours, propose lui de rencontrer

Nine Gorman

, autrice, blogueuse et booktubeuse du Pacte d’Emma chez Albin Michel.

Ce podcast littéraire est résolument tourné vers les invités, les auteurs. Pendant environ une heure, Cordélia donne la parole aux écrivains et écrivaines de tous horizons pour faire découvrir aux auditeurs l’envers du décor, le parcours de ses invités, leurs inspirations et cheminements pour un échange en toute intimité.Lancé le 1er juin, le rendez-vous est fixé au premier mercredi de chaque mois. À travers un format d’interview, elle y aborde avec ses invités tous les aspects propres au monde du livre et la vision qu’ils portent sur ce dernier. Entre alors en jeu la lecture bien entendu, mais aussi le processus d’écriture, les problématique de l’édition et bien d’autres.Comme sur sa chaîne YouTube Mx Cordélia, Jeunesse, Fantasy, Science Fiction, littérature LGBT+, mangas et autres, tous les genres sont susceptibles d’être abordé. Avec cet intérêt tout particulier pour les représentations des minorités et en particulier des femmes et de la communauté LGBT dans la littérature.La voix des Plumes est disponible sur YouTube, SoundCloud , Apple Podcast et toutes les applications de podcast.