Label « Capitale française de la culture » : une première commune lauréate en 2022

le caractère innovant du projet présenté,

son rayonnement culturel national et international,

la coopération territoriale que sa mise en œuvre implique,

l'accessibilité du projet à l'égard des personnes en situation de handicap,

la capacité du candidat à inscrire le projet dans une durée pluriannuelle.

Photographie : illustration, Charlie Wales, CC BY-ND 2.0

Le ministère de la Culture décernera fin 2021, pour toute la durée de l'année 2022, le premier label « Capitale française de la culture » à une commune ou un groupement de communes comptant entre 20.000 et 200.000 habitants. Le label sera décerné tous les deux ans.Les candidatures présenteront un projet culturel couvrant l'intégralité de la période annuelle pour laquelle le label est décerné, et seront évaluées selon ces critères :La direction régionale des affaires culturelles ou la direction des affaires culturelles territorialement compétente établira une présélection parmi les candidatures, avec des recommandations. Elle sera ensuite transmise au jury, composé de sept personnalités qualifiées nommées par le ministère de la Culture.Pour la première édition du label, le jury réunit :Un artiste, Adel AbdessemedUne responsable d'institution culturelle, Bénédicte Froidure, directrice de la scène de musiques actuelles du Val d'Europe, File 7Fazette Bordage, fondatrice du Confort moderne à PoitiersHassane Kassi Kouyaté, artiste et directeur du festival des Francophonies en Limousin en 2019Bernard Faivre d'Arcier, ancien directeur du Festival d'AvignonFrançoise Benhamou, professeure à Sciences Po Paris, à l'École normale supérieure et à l'université Paris-XIII, spécialiste de l'économie de la culture et des médiasÉléonore de Lacharrière, déléguée générale de la Fondation culture & diversitéLa commune ou le groupement de communes désigné « Capitale française de la culture » reçoit un soutien financier déterminé par le ministère chargé de la culture pour la mise en œuvre de son projet culturel. Le lauréat ou la lauréate établit enfin un bilan et un rapport d'évaluation des résultats de son année en tant que « Capitale française de la culture » et le transmet au ministre chargé de la culture dans les six mois suivant le terme de la période pour laquelle le label a été attribué.Le projet culturel, précise un arrêté portant application du décret , « peut mobiliser une part importante des champs artistiques et culturels (spectacle vivant, patrimoine matériel et immatériel, arts visuels et numériques, audiovisuel, cinéma, livre et lecture, industries créatives…) et des réseaux concernés (opérateurs et institutions, associations, enseignement supérieur) sans nécessairement couvrir tout le spectre des activités culturelles dont la commune ou le groupement de communes candidats peuvent avoir la responsabilité ».Le décret est accessible à cette adresse