Laïcité : un guide pour les enseignants distribué par l'Éducation nationale

Le ministre de l’Éducation nationale entend faire de la laïcité un enjeu majeur dans les écoles. À compter de ce 30 mai, un petit livre est distribué dans les écoles de France, pour sensibiliser les enseignants à cette notion. Et on ne plaisante pas avec la laïcité...





.@jmblanquer:"Le cas des élèves refusant d'apprendre certaines théories scientifiques au nom de leur religion est un problème assez important, même si ce n'est pas un problème généralisé. Cela existe, il faut l'aborder avec calme, fermeté et sérénité"#lesmatins — Matins FranceCulture (@Lesmatinsfcult) 30 mai 2018

Laïcité que penser du petit livre distribué aux professeurs à partir d'aujourd'hui ? On en discute sur #La26.



La bonne info de @JulARNAUDmedia, c'est chaque jour dans #LaMatinaleLCI de @PascaledeLaTour. pic.twitter.com/MDMt3TnVSG — La Matinale LCI (@LaMatinaleLCI) 30 mai 2018



Après avoir répété que l’on ne négocie pas la loi, mais qu’un effort pédagogique peut la rendre plus compréhensible, Jean-Michel Blanquer souhaite verser dans la fermeté. Et par conséquent, rejeter les accommodements qui peuvent voir le jour.Mais alors, entre guide et vade-mecum, qu’y trouvera-t-on ? D’abord, les bases d’une « référence commune à tous les établissements de France ». De sorte que chacun puisse disposer d’une orientation et d’une ligne directrice, pour « promouvoir la laïcité », explique le ministre à l’Express Et ceux qui oseraient se souvenir que Najat Vallaud-Belkacem avait elle-même fait diffuser un guide similaire en décembre 2014, le ministre répond que le sien offre une « version plus développée, plus pratique et aussi peut-être plus.... volontariste ».D’autant que les enseignants disposeront d’un service après-vente leur garantissant un lien avec les services idoines du ministère. En effet, le ministre veut « mettre à disposition de chaque professeur en France une adresse de saisine où on lui garantit une prise de contact du ministère dans les vingt-quatre heures en cas de signalement d’un problème relatif à la laïcité ».Au menu de ce guide, des éléments très concrets : les certificats médicaux « de complaisance », qui permettraient d’esquiver en réalité pour des questions religieuses, des cours de natation. Ou encore l’incivilité qui consisterait à ne pas serrer la main d’un collège, toujours sous prétexte religieux.On parle également d’éducation à la sexualité : « Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. »Ou encore, à la cantine, une différenciation entre les tables d’élèves qui mangent du porc et ceux qui n’en mangent pas.Les thématiques et développements émanent, apprend-on, d’un conseil des sages qui a produit ces 83 pages de documentation. Avec la perspective d’offrir aux enseignants le sentiment qu’ils ne sont pas isolés ni abandonnés par leur ministère de tutelle, le guide cherche avant tout à « ne rien laisser passer ».Et le livret de souligner, justement qu’« un absentéisme sélectif pour des raisons religieuses ne saurait être accepté ». Rappeler la loi de 2004 n’est pas nécessairement une mauvaise idée. Mais les moyens semblent quelque peu en inadéquation avec les besoins...