Lancement d'un projet éducatif "Un enfant un livre" en Côte d'Ivoire

Créée en mai 2019, l’association Bakanland dont Bakan est un mot Baoulé qui signifie « enfants » et le terme Land en anglais qui désigne la « terre » souhaite inciter les enfants à lire, à travers l’animation des ateliers de lecture en Côte d’Ivoire où le taux d’alphabétisation est encore faible.En Côte d’Ivoire, tous les enfants n’ont pas accès à l’école : le nombre de non-scolarisé serait estimé à environ 1 million. S’agissant de l’égalité d’accès à l’éducation, certaines filles et certains enfants vulnérables subissent une discrimination. Or l’accès aux livres est une ouverture vers le savoir et la culture, et donc une voie vers le développement intellectuel, insiste l'association.C’est pourquoi l’association lance le projet « Un enfant Un livre ». Bakanland se donne pour mission : de lutter contre l’illettrisme et d’aider à la scolarité, réduire les inégalités sociales liées à l’éducation, promouvoir la lecture et la culture et inciter les enfants au développement durable.Les ressources provenant des évènements, des donateurs ou des ventes seront redistribuées pour l’achat de matériels éducatifs, de livres pour les enfants et seront utilisées en partie pour aider à la construction de bibliothèques dans certaines villes de la Côte d’Ivoire.