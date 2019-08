Le Book-O-Matic : un distributeur de livres dans une école élémentaire

Via Facebook de Andra Heart Foundation









Le projet a été développé par Jenine Dalrymple, présidente de la Andra Heart Foundation, qui a pour volonté de soutenir la communauté, en mémoire de la fille de Dalrymple, décédée en 2010 des suites d’une maladie cardiaque non détectée.Cette dernière organise des dépistages cardiaques gratuits aux étudiants du district scolaire de Flowing Wells, où étudiait la fille de Dalrymple. « Nous venons de continuer à ajouter des éléments qui soutiennent notre communauté, notamment les stations de remplissage de bouteilles d’eau et maintenant le Book-O-Matic. Homer Davis est l’une des écoles du district qui a besoin d’amour et d’assistance », a déclaré Dalrymple à Kgun9. Le principe est simple, les élèves qui se comportent bien recevront un jeton spécial qui leur permettra ensuite d’obtenir un livre gratuit à conserver dans le distributeur automatique.« C’est vraiment bien de voir leur réaction quand ils le découvrent : ils pensent au départ qu’ils peuvent acheter des livres et ils sont enthousiasmés par cela. Mais quand ils apprennent qu’ils peuvent les obtenir gratuitement, ils sont impatients », raconte Toni Adelstone, enseignante de sixième année à l’école primaire Homer Davis, à KVOA Le niveau des livres proposés va de la maternelle à la sixième année et les titres seront fréquemment modifiés. Ils ont choisi les livres que la défunte fille de Dalrymple aimait, notamment le roman How to Steal a Dog de Barbara O'Connor.L’objectif est à la fois de motiver les enfants durant l’année scolaire et de les inciter à lire, mais aussi de les détacher de leur portable ou tablette. « Nous combattons la technologie, nous luttons pour attirer l’attention des enfants. Tout ce que vous pouvez faire pour rendre un livre plus captivant, c’est mettre ce “papier” entre leurs mains », dit Dalrymple.Pour financer le projet, Dalrymple et Adelstone ont trouvé une entreprise locale appelée Tomdra, qui a contribué à la mise en place de la machine.