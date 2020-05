Le Canal du Midi, immortalisé en 3 affiches : ne manquent que les platanes

Auteur de Chemins d’eau, un parcours des canaux de France, Jean Rolin avait laissé son esprit voguer sur les berges du Canal du Midi. Et de citer Vauban, qui « eût préféré la gloire d’en être l’auteur à tout ce qu’il avait fait ».« Je suis originaire de Cahors, en Occitanie. J’ai par la suite réalisé mes études à Toulouse, où le canal du Midi tient une place centrale : un monument historique et un patrimoine inestimable. Je suis donc sensible à cette cause et ravi d’apporter notre soutien à VNF, dont je salue les engagements » indique Julien Véril, illustrateur et CEO de Marcel Travel Posters.Sa société s’est associée à Voies navigables de France pour réaliser trois posters (en deux formats : 30x40cm au prix de 19 € et 50x70cm au prix de 29 €).La magnifique voûte arborée du canal du Midi, tant appréciée par les riverains et voyageurs, est désormais immortalisée sur papier glacé. Les affiches illustrent trois des attraits touristiques du canal du Midi : la navigation, la randonnée et le vélo. Elles sont disponibles sur le site internet de Marcel Travel Posters et à partir du 1er juin chez les revendeurs habituels.Dans le but de recueillir des dons à destination du projet de replantation du canal du Midi, VNF a créé la Mission Mécénat de VNF en 2013. Tout au long de l’année, elle mène des actions de sensibilisation et de collecte auprès des entreprises et du grand public : Pique-Nique des chefs (avec la mobilisation de plusieurs chefs de renom régionaux), projections de cinéma en plein air, dîner de gala…Grâce aux dons et aux soutiens de l’État et des collectivités, de nouvelles essences peuvent ainsi être replantées, la biodiversité préservée et les berges restaurées. Si plus de 25 000 platanes ont déjà été abattus pour endiguer la propagation du champignon, le chemin reste encore long.À l’heure actuelle, 11 600 arbres ont été replantés, 33 km de berges ont été rénovés et près de 900 nichoirs installés pour préserver les oiseaux et les chauves-souris qui vivent sur le canal du Midi. Autant de réussites qui encouragent les efforts et les projets de soutien.