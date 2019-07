Le Clos Lupin, refuge balnéaire de Maurice Leblanc

Le Clos Lupin (Jeff0152, CC BY SA 3.0)



C'est en plein cœur d'Etretat que Maurice Leblanc s'installe chaque été à partir de 1915 dans une villa baptisée le Clos Lupin, du nom de son héros légendaire, Arsène Lupin. Le personnage est né quelques années plus tôt, en 1905, pour concurrencer Sherlock Holmes, mais c'est sur cette côte d'Albâtre qu'il aime tant, qu'il va écrire la plupart de ses romans.



L'écrivain cambriole la géographie, mais aussi l'histoire en imaginant une aventure qui va faire le tour du monde : l'aiguille d'Etretat est creuse et renferme le trésor des rois de France ! L'Aiguille creuse, paru en 1909, restera l'un des romans les plus connus d'Arsène Lupin, et l'une de ses plus trépidantes aventures.



Florence Leblanc, sa petite fille, l'écrivain Michel Bussi ou le biographe Jacques Derouard nous emmènent sur la piste du gentleman cambrioleur et de son créateur, poussant la porte du Clos Lupin dans lequel, parait-il, Arsène venait raconter ses histoires à Maurice... Entre mythe et réalité, la légende continue.



Écrivains, chanteurs, peintres… Dans cette nouvelle saison d'« Une maison, un artiste », Patrick Poivre d’Arvor revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire.





Un film de Dominique Thiéry - Avec la participation et les témoignages de son unique petite-fille Florence Leblanc, de l’écrivain Michel Bussi, du biographe Jacques Derouard, du dessinateur et scénariste Jérôme Félix, de Patrick Gueulle de l’association Les amis d’Arsène Lupin. Avec la participation de Catherine Mouchet et de Xavier Beauvois pour les voix de Georgette et Maurice Leblanc.



L'émission sera diffusée le 18 août prochain, sur France 5, puis le samedi suivant à 20h20.