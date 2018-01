Le club de lecture David Bowie vient d'ouvrir

Auprès de ses amis et collègues de travail, David Bowie s'était forgé une réputation de « lecteur vorace », rappelait Geoffroy Marsh, commissaire d'une grande exposition consacrée à Bowie, en janvier 2016. La chanteur avait d'ailleurs publié une liste de 100 livres à lire avant de mourir...

« Mon père était une bête de lecture », a confirmé Duncan Jones, fils de Bowie, la semaine dernière sur le réseau social Twitter. « L'un de ses ouvrages favoris était le voyage proposé par Peter Ackroyd à travers la Grande-Bretagne et ses villes », a-t-il ajouté. Hawksmoor, publié en 1985, est un roman postmoderne, l'un des plus célèbres de l'écrivain britannique Peter Ackroyd : on y découvre l'enquête de Nicholas Hawksmoor sur une série de meurtres, dans les années 1980, parallèlement à l'histoire de Nicholas Dyer, bâtisseur d'églises au XVIIIe siècle.

C'est donc avec Hawksmoor que s'ouvre l'année du club de lecture David Bowie : Duncan Jones a en effet proposé à tous ceux qui le souhaitent de lire avec lui ce roman, avant le 1er février, pour en discuter ensemble et, pourquoi pas, repérer ce qui a pu plaire à son paternel.

Alright gang! Anyone who wants to join along, we are reading Peter Ackroyd’s “Hawksmoor,” as an amuse cerveau before we get into the heavy stuff. You have until Feb 1.