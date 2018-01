Le Codex Amiatinus, Bible vieille de 14 siècles, revient au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni l’ignore, mais un grand moment patrimonial s’approche. La plus ancienne Bible latine s’apprête à revenir sur le territoire, après 1302 ans d’absence. Le Codex Amiatinus fut produit en 706 apr. J.-C. en Angleterre, et emporté par le pape Grégoire II en Italie, une fois achevé.







Ce 11 janvier, la British Library a confirmé qu’elle recevrait l'ouvrage de la bibliothèque Laurentienne, située dans le monastère San Lorenzo de Florence, et qu'il retournerait ainsi sur le territoire britannique. Dans le cadre d’une exposition historique portant sur l’histoire, l’art et la littérature, on pourra même la contempler.

C’est assurément l’un des plus anciens manuscrits bibliques médiévaux qui soient – mais en dehors des milieux universitaires, l’ouvrage lui-même n’est que peu connu. Il mesure plus de 50 cm de hauteur et pèse pas moins de 34 kg. Plus d’un millier de peaux d’animaux ont été nécessaires pour sa réalisation.

Son histoire ne se résume pas à quelques chiffres : à l’origine, l’abbé du monastère Wearmouth-Jarrow, Ceolfrith, avait commandé trois exemplaires. L’un d’eux a été définitivement perdu, et pour le troisième, seuls quelques petits fragments subsistent à la British Library.

Son voyage d’Angleterre vers la Toscane résulte d’un emprunt longue durée – on n’image pas le montant de l’amende... Durant des années, le manuscrit fut logé à l’abbaye du Saint-Sauveur de Monte Amiata, en Toscane, avant de finir son voyage à Florence.

Depuis des mois que ce grand retour est prévu, c’est une grande excitation qui s’empare des spécialistes et chercheurs. D’abord, parce que l’état de préservation est exceptionnel, et qu’à ce titre, la Bible sera un clou pour l’exposition à venir. Elle se déroulera du 19 octobre 2018 au 20 février 2019.



On pourra également retrouver plus d’information sur le site de la BL.

