Le coffre-reliquaire d’Héloïse et Abélard entre aux Beaux-Arts de Paris

L'État français avait fait part, en décembre 2017, de son souhait d'acquérir le coffre-reliquaire d’Héloïse et Abélard, constitué au début du XIXe siècle, pour le faire entrer dans les collections de l'École nationale des Beaux-Arts, à Paris. Le groupe de luxe Kering a joué le rôle de mécène dans cette acquisition, qu'il sera possible de découvrir lors des prochaines Journées européennes du patrimoine.

Un appel au mécénat d'entreprise avait été lancé par l'État en décembre 2017 après la qualification du reliquaire d’Héloïse et Abélard comme bien culturel d’intérêt patrimonial majeur par la commission consultative des trésors nationaux. Le groupe de luxe Kering a sauté sur l'occasion, et fourni les 150.000 € nécessaires.

Pierre Abélard, né en 1079 et mort en 1142, théologien et professeur de l'école monastique, fit scandale en 1116 suite à sa relation avec Héloïse, femme de la haute noblesse. Leur relation illégitime s'incarnera dans des lettres enflammées, publiées sous les titres Lettres des deux amants et Lettres d’Abélard et d’Héloïse, qui participeront grandement aux fondations de leur mythe, mais aussi du concept d'amour libre.

Le coffre-reliquaire d'Héloïse et Abélard est représentatif du goût historiciste et des memorabilia du XIXe siècle : Alexandre Lenoir, médiéviste et conservateur de musée, avait réuni les éléments destinés à former ce reliquaire, offert en 1817 à la comtesse Dumont de Frainays, réputée pour ses très riches collections, et le coffre a été vendu dans le cadre de sa succession en 1861.



On trouve dans ce coffre un osselet d'Abélard, ainsi qu'une phalange et une dent d'Héloïse, ou encore un dessin à l'aquarelle et des exemplaires des lettres des deux amants.

Trésor néo-gothique et romantique, le coffre-reliquaire d’Héloïse et Abélard sera pour la 1re fois de son histoire présenté au public, au sein de la chapelle de l’ancien hôpital Laënnec, lors des #JEP2018 > https://t.co/eP7KYHAHe9 #40sevres #histoire #Paris



C. George Jerusalmi pic.twitter.com/bmasMvgWCP — Journéesdupatrimoine (@JEP) September 3, 2018



Il sera possible de découvrir le coffre-reliquaire au sein de la chapelle de l’ancien hôpital Laennec, au 40 rue de Sèvres, dans le 7e arrondissement de Paris, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre 2018.