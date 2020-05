Le fameux théâtre du Globe londonien menacé de fermeture

Le théâtre du Globe, à Londres

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Situé sur les rives de la Tamise, le Shakespeare's Globe actuel est une reproduction, très fidèle, du bâtiment qui accueillit un grand nombre de représentations des pièces de Shakespeare. Celui-ci fut détruit en 1613, après un incendie provoqué par un effet spécial lors d'une représentation d'Henry VIII de Shakespeare. Reconstruit dans la foulée, il fut à nouveau détruit quelques années plus tard.En 1997, un projet de reconstruction se concrétise, et voit naitre le nouveau théâtre du Globe : depuis, cette institution du paysage londonien accueille des représentations des pièces de Shakespeare, principalement au printemps et à l'été, le parterre étant à ciel ouvert.« Nous sommes fiers de faire partie de l’identité et du paysage du Royaume-Uni, et notre survie en tant qu’organisation dépend en grande partie de l’aide du gouvernement pour nous aider à traverser cette période de fermeture », a souligné Neil Constable, PDG du théâtre, auprès de Variety . Organisation indépendante, le théâtre a pu bénéficier du soutien prévu par le gouvernement dans le cadre de la crise, mais a vu sa trésorerie largement amputée par cette fermeture forcée.« Ensemble, nous sommes déterminés à revenir après cette crise. Cependant, les arts doivent être soutenus et nous avons besoin d'une aide financière urgente pour survivre », ajoute Constable.Julian Knight, qui dirige le comité du Department of Digital, Culture, Media and Sport, a invité le gouvernement à « s'engager dès maintenant et investir pour consolider notre paysage culturel et sauvegarder notre fabuleux patrimoine, tout en redonnant de l'espoir à ceux dont les revenus en dépendent ».D'autres institutions théâtrales de la capitale sont citées dans le rapport de Knight, comme le Theatre Royal Plymouth, qui prévient qu'une ouverture en limitant le nombre de places assises lors des représentations ne pourrait pas couvrir les coûts de ces dernières.