Le feuillet manuscrit d'une chanson de Bob Dylan passe aux enchères

La maison de vente aux enchères Sotheby’s basée à New York va mettre en vente un feuillet sur lequel Bob Dylan aurait composé la chanson Most Likely You Go Your Way (and I'll Go Mine), présente dans son septième album studio « Blonde on Blonde ». Elle sera proposée aux acheteurs ce mardi 12 mai dans le cadre d’une vente en ligne.









Le chanteur-compositeur américain aurait écrit ces paroles au début de l’année 1966 à Nashville, Tennessee, où il a finalement enregistré la suite de « Highway 61 Revisited », relève l'AFP.



Pour la maison de vente aux enchères, Dylan ne se serait pas rendu à Nashville avec ses chansons terminées. Il aurait ainsi profité de ses différentes sessions d’enregistrement pour finaliser son album, Blonde on Blonde, et continuer à développer les paroles de ses titres. Le feuillet mis en vente comprend un mélange de vers dactylographiés et d’écriture manuscrite, offrant un aperçu des multiples étapes de développement de la chanson.



Le document permet ainsi de nous d’éclairer un peu sur les méthodes de composition de Dylan. On retrouve également sur la page des bouts de phrases qui seront utilisées dans d’autres de ses créations. La phrase « I got five fevers and fourteen believers » finira par exemple dans le titre « Obviously Five Believers ».



Sotheby’s a estimé cette pièce entre 12.000 £ et 15.000 £, bien que l’enchère actuelle soit actuellement de 18.000 £. Ce prix n’est cependant pas comparable à la somme record de plus de 2 millions de dollars qu’avait atteint le manuscrit de Dylan « Like A Rolling Stone » mis en vente par la maison de vente aux enchères britannique en 2014 à New York.



De son côté l’entreprise Moments in Time, spécialisée dans les documents manuscrits précieux, a annoncé le mois dernier que les paroles écrites à la main par Dylan de « The Times They Are A-Changin », son classique des années 1960, seraient également en vente pour 2,2 millions de dollars.



Qui a dit que le papier ne faisait plus recette ?