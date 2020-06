Le livre de prières de Marie Stuart, reine d’Écosse et de France, aux enchères

Voyages, voyages

illustration © Christie's Images

Enluminé et décoré de plus d’une quarantaine de miniatures par le maître François de Rohan, l’ouvrage compte parmi les plus prisés. En effet, l’enlumineur était l’une des stars de la cour du roi François 1er. Et de surcroît, les ouvrages directement reliés à la reine Marie Stuart sont plutôt rares.Le manuscrit avait été conçu pour Louise de Bourbon-Vendôme, à la tête de l’abbaye royale de Fontevraud, entre 1534 et 1575. Elle remit l’ouvrage à sa petite-nièce, Marie Stuart, quelque part entre 1558 et 1561, en gage de son affection.La reine d’Écosse avait déjà pris le pouvoir en France (du 10 juillet 1559 au 5 décembre 1560), et l’on retrouve cette adresse signée de sa main : « Puis que voules qu’issi me ramentoive en vos prieres et devotes oraisons/Je vous requiers premier qu’il vous soviene quele part avés en mes affections. »Le livre dut repartir avec elle en 1561 vers l’Écosse, et c’est au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle qu’il se retrouva dans la famille d’Edwards de Halifax.Pour Eugenio Donadoni, spécialiste des manuscrits médiévaux et de la Renaissance à Christie’s Londres, ce document est un bien précieux. « Il s’agit d’une rare occasion d’acquérir un livre de prières royal, richement illustré, et qui appartint à l’une des figures de l’histoire de l’Écosse et d’Europe, les plus intrigantes, Marie Stuart. »Et bien entendu, le tragique destin que connut Marie Stuart, ayant inspiré tant la littérature que le cinéma ou la musique, en fait une figure historique majeure. Elle fut exécutée sur ordre indirect d’Elisabeth 1ère, aux plus fallacieux des prétextes. Mais quand on veut noyer son chien…