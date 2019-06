Le manuscrit Nadja, d'André Breton aux 80 illustrations

Nadja paraît pour la première fois en 1928 à Paris. Comptant parmi les textes les plus frémissants d’André Breton, ce récit autobiographique évoque une rencontre, celle de l’auteur avec Léona Delcourt. Celle qui se surnommait elle-même Nadja lui voue un amour désespéré, qui plonge le chantre du surréalisme dans une profonde crise existentielle.En une dizaine de jours, il rédige les deux premières parties du récit, complétées quelques mois plus tard. Une fois le texte publié, l’auteur reprend cependant le manuscrit. Il y ajoute des lettres, des dessins de Nadja, d’autres éléments encore qui témoignent de cette histoire. Puis il s’en sépare ; il le cède à un riche éditeur suisse.Pendant des décennies, on le croira perdu. Acheté par la BnF en 2017, c’est la première fois que son contenu est ainsi révélé. Le manuscrit autographe original, jeu complet du roman, est ici reproduit, avec le dossier iconographique constitué par l’auteur.C’est aussi le témoignage de l'écriture d' André Breton en tension, visible à travers l’accumulation de lignes serrées et de ratures, ainsi que par les paperolles, béquets et placards apposés par de nombreux exercices de collage.Une étude illustrée accompagne le fac-similé, signée par Jacqueline Chénieux-Gendron, directrice de recherche au CNRS et par Olivier Wagner, conservateur au département des Manuscrits de la BnF. L’ouvrage sera tiré à 1200 exemplaires numérotés, sans réimpression.Le fac-similé contient 72 pages, le livret en compte 64, avec 80 illustrations. Prix de vente public 80 €.