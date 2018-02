Le “Masque de Montherlant” devient un trésor national

Henry de Montherlant (1895-1972) voyait dans l’Antiquité une culture et des valeurs proches de l’idéal dont il rêvait et qui irrigue son œuvre : il était ainsi à la tête d'une large collection de sculptures antiques, grecques ou romaines. On trouvait également dans sa collection une visière de casque prenant la forme d'un masque humain, d'époque romaine, découverte à Conflans-en-Jarnisy en 1908.

« [C]e “casque à visage”, dont 113 exemplaires étaient connus en 2013 pour l'ensemble du monde romain, parmi lesquels moins d'une dizaine se trouve sur le territoire de l'ancienne Gaule, témoigne des casques luxueux, souvent argentés ou dorés, portés par des cavaliers de l'armée romaine, depuis le début du Ier siècle apr. J.-C. jusqu'au milieu du IIIe siècle apr. J.-C., lors de parades et de joutes et qui n'étaient pas utilisés pour le combat », explique la Commission.

Le masque de Montherlant a été vendu 117.000 € en novembre 2017, et l'acheteur, s'il peut désormais disposer du masque, ne pourra pas lui faire quitter le territoire national.

C'est dans une émission télévisée, en 1954, qu'Henry de Montherlant avait fait part de son souhait d'être enterré avec le masque...