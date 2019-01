Le ministère de la Culture reconduit son Plan d'action Patrimoine écrit

Bâtiment du ministère de la Culture (Mbzt - CC BY 3.0)





Le SLL rappelle que l'appel à projets constitue l'un des modes de financement principaux pour les opérations de catalogage et de rétroconversion initiées pour le plan national de signalement des fonds patrimoniaux des bibliothèques territoriales. Ce plan national sera décliné en plans régionaux pilotés par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) avec l'appui opérationnel des Structures régionales pour le livre (SRL).La remise des dossiers au SLL doit se faire avant le 18 mars 2019. Les bibliothèques concernées par ces opérations doivent contacter dans un premier temps leur conseiller livre et lecture en DRAC et la SRL dont elles dépendent.La commission de sélection se réunira durant la semaine du 29 avril 2019 et présentera les résultats la Semaine du 13 mai 2019. Les conventions avec les porteurs de projets retenus dans le cas où la subvention est supérieure à 23 000 € seront établies la même semaine.Les subventions seront versées aux porteurs de projets au mois de juin. Une première remise des bilans scientifiques et financiers des projets sera attendu à la fin de l'année 2020.Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site du Ministère de la Culture