Le musée du papyrus à Turin numérise 700 manuscrits et 17 000 fragments

La moitié des textes de l’Egizio sont rédigés en égyptien — l’écriture cursive hiéroglyphique, ou hiératique — quand le reste affiche du démotique, du grec, du copte ou de l’arabe. Cette documentation nous renseigne sur différents champs de l’existence : la gestion d’une nécropole, l’administration du temple, les textes juridiques.Mais elle offre également accès à des ouvrages littéraires ou rituels, avec une grande place accordée aux pratiques funéraires et aux considérations magiques — comme Le livre des morts, bien entendu.Depuis plusieurs mois, le Museo Egizio développe un site où les utilisateurs pourront découvrir l’histoire du papyrus à travers les âges, mais également les multiples archives de ses collections. La Turin Papyrus Online Platform est toujours en cours d’élaboration, du fait du travail de documentation et de référencement des textes conservés.L’idée de proposer des images traitées, en haute résolution, avec des métadonnées suffisantes pour faciliter les recherches est actuellement au cœur des travaux. Une présentation détaillée est disponible ici Par ailleurs, une actuelle campagne de restauration des papyrus, menée par une équipe de spécialistes, accompagne cette entreprise de numérisation patrimoniale.Les ouvrages en sa possession représentent l’une des plus importantes collections au monde : les papyrus furent acquis en 1824 par le gouvernement du Piémont, auprès de Bernardino Drovetti, consul français en Égypte.